Grécko bude vakcínou od AstraZenecy očkovať len ľudí do 65 rokov

Atény 5. februára (TASR) - Vakcínou proti koronavírusu od výrobcu AstraZeneca nebudú v Grécku očkovať ľudí starších ako 65 rokov. V štátnej televízii (ERT) to v piatok oznámil šéf úradu zodpovedného za zdravie verejnosti Marios Themistokleus, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Rozhodnutie odôvodnil tak, že zatiaľ nie je dostatok vedeckých dôkazov o tom, či vakcína od britsko-švédskej spoločnosti je v súčasnosti účinná aj u starších ľudí. Toto hodnotenie sa však môže zmeniť, dodal Themistokleus.



Prvé dávky očkovacej látky od AstraZenecy sa začnú v Grécku podávať 12. februára. Najprv zaočkujú ľudí vo veku 60 až 64 rokov, oznámil spomínaný úrad verejného zdravia (EODY).



Podobné rozhodnutia v súvislosti s touto vakcínou urobili aj v ďalších európskych krajinách. Stála komisia pre očkovanie pôsobiaca pri nemeckom Inštitúte Roberta Kocha (RKI) odporučila vakcínu od AstraZenecy pre ľudí vo veku 18 až 64 rokov. Komisia vysvetlila, že nie je dostatok údajov, ktoré by pomohli posúdiť účinnosť vakcíny u ľudí veku 65 rokov a starších.



Európska agentúra pre lieky so sídlom v Amsterdame odporučila podmienečné používanie vakcíny od spoločnosti AstraZeneca v Európskej únii bez stanovenia vekových hraníc. Európska komisia sa tohto odporúčania držala a koncom januára vakcínu takto schválila.