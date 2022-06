Grécko chce aj napriek sporu naďalej komunikovať s Tureckom

Nikózia 17. júna (TASR) - Grécko chce naďalej komunikovať s Tureckom aj napriek ostrej rétorike Ankary, ktorá zvýšila napätie medzi oboma krajinami. V piatok to uviedol grécky premiér Kyriakos Mitsotakis počas návštevy Cypru, píše agentúra Reuters.



Turecko v rámci aktuálneho sporu obviňuje Grécko z toho, že rozmiestnilo na ostrovoch v Egejskom mori vojakov, čo je v rozpore s mierovými zmluvami podpísanými po prvej a druhej svetovej vojne.



Atény na margo týchto obvinení uviedli, že grécki vojaci sú na ostrovoch v Egejskom mori preto, lebo Turecko má na svojom pobreží rozmiestnených vojakov, bojové lietadlá a výsadkové lode. Grécko tiež tvrdí, že turecké bojové lietadlá viackrát preleteli nad gréckymi ostrovmi, čo predstavuje "otvorený akt agresie narúšajúci grécku suverenitu a územné práva".



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nedávno vyhlásil, že pre tento spor odmieta ďalej rokovať s predstaviteľmi Grécka.



Mitsotakis je presvedčený, že medzinárodné právo je v tomto konflikte záujmov na strane Grécka. "Dáme bokom akúkoľvek rétoriku, ktorá sa odchyľuje od pravidiel dobrej diplomatickej praxe," povedal grécky premiér počas stretnutia s cyperským prezidentom Nikosom Anastasiadesom.



"Verím, že tento prístup je správny, a že sa rýchlo vrátime do 'pokojnejších vôd', pričom budeme vždy udržiavať otvorené komunikačné kanály. Môj názor bol vždy taký, že ani v tých najťažších chvíľach by sa nikdy nemali uzavrieť," dodal Mitsotakis.



Erdogan v piatok uviedol, že za svojimi slovami si aj naďalej stojí. "Povedali sme, že sa s nimi (gréckymi predstaviteľmi) nebudeme stretávať dovtedy, kým pred nami nebude stáť úprimný politik," povedal turecký prezident.



Turecký minister obrany Hulusi Akar však vo štvrtok hovoril so svojím gréckym náprotivkom Nikolaosom Panagiotopulosom na zasadnutí Severoatlantickej aliancie v Bruseli. Akar po rokovaní NATO uviedol, že akýkoľvek spor medzi Ankarou a Aténami by sa mal vyriešiť dialógom. Dodal, že zmiernenie napätia medzi členmi NATO by napomohlo globálnej a regionálnej stabilite.