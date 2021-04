Grécko chce budúci týždeň zrušiť karanténu pre cestujúcich

Atény 14. apríla (TASR) - Grécko plánuje od budúceho týždňa zrušiť karanténne obmedzenia pre cestujúcich z členských krajín Európskej únie a ďalších piatich štátov. Podmienkou je, že musia byť buď zaočkovaní proti koronavírusu, alebo sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu nie starším ako 72 hodín. Povedal to v stredu pre agentúru Reuters pod podmienkou anonymity predstaviteľ gréckeho ministerstva pre cestovný ruch.



Grécko v marci zrušilo povinnú týždňovú karanténu pre zaočkované či negatívne testované osoby prichádzajúce z Izraela. Okrem židovského štátu sa Grécko po novom otvorí aj pre občanov členských krajín EÚ, Spojených štátov, Británie, Srbska a Spojených arabských emirátov (SAE). Do krajiny budú môcť vstúpiť cez letiská v metropole Atény, v Solúne, v mestách Iraklio a Chania na Kréte, na ostrovoch Rodos, Kos, Mykonos, Santorini a Korfu, ako aj cez dva cestné hraničné priechody.



Krajina, ktorá sa vlani pred vypuknutím pandémie COVID-19 dostala z dlhoročnej finančnej krízy, chce turistický sektor - hlavný motor svojej ekonomiky - otvoriť v polovici mája. "Postupne uvoľníme obmedzenia začiatkom budúceho týždňa ešte pred otvorením (krajiny) 14. mája," povedal pre Reuters nemenovaný predstaviteľ gréckej vlády.



Na základe aktuálne platných pravidiel sa musia cudzinci pri vstupe do Grécka preukázať testom na koronavírus a podstúpiť tiež sedemdňovú izoláciu. Pre cestujúcich z Británie a SAE je momentálne povinný aj druhý negatívny test.



V Grécku potvrdili celkovo 301.103 pozitívne testovaných osôb a 9054 úmrtí na koronavírusu.