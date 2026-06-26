< sekcia Zahraničie
Grécko chce do dvoch rokov vyslať do vesmíru svojho prvého astronauta
Misia je súčasťou novej gréckej vesmírnej stratégie do roku 2035, ako aj programu výcviku astronautov Európskej vesmírnej agentúry (ESA).
Autor TASR
Atény 26. júna (TASR) - Grécko plánuje svoju prvú vesmírnu misiu, v rámci ktorej pošle gréckeho astronauta na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), oznámila v piatok kancelária premiéra Kyriakosa Mitsotakisa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a webu euronews.
Misia je súčasťou novej gréckej vesmírnej stratégie do roku 2035, ako aj programu výcviku astronautov Európskej vesmírnej agentúry (ESA).
Prvým Grékom vo vesmíre sa má stať Adrianos Golemis. Jeho misia potrvá tri týždne a uskutočniť by sa mala v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.
Od roku 2018 pôsobil ako lekár astronautov v spolupráci s francúzskym ústavom pre vesmírne lekárstvo a fyziológiu (MEDES). Ide zároveň o jediného Gréka, ktorý od roku 2022 úspešne absolvoval všetky testy pre astronautov a ktorý sa pred niekoľkými mesiacmi zapojil do výcvikového programu ESA.
Golemis má počas misie vykonať viacero experimentov a predviesť nové technológie navrhnuté desiatkami gréckych výskumných tímov, organizácií a univerzít.
V stanovisku Mitsotakisovej kancelárie sa tiež uvádza, že projekt poskytne gréckym firmám príležitosť na prezentáciu inovatívnych riešení súvisiacich s vesmírom.
Mitsotakis zároveň poznamenal, že Grécko si na najbližšie štyri roky zabezpečilo na vesmírne projekty z európskych fondov 350 miliónov eur.
Misia je súčasťou novej gréckej vesmírnej stratégie do roku 2035, ako aj programu výcviku astronautov Európskej vesmírnej agentúry (ESA).
Prvým Grékom vo vesmíre sa má stať Adrianos Golemis. Jeho misia potrvá tri týždne a uskutočniť by sa mala v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.
Od roku 2018 pôsobil ako lekár astronautov v spolupráci s francúzskym ústavom pre vesmírne lekárstvo a fyziológiu (MEDES). Ide zároveň o jediného Gréka, ktorý od roku 2022 úspešne absolvoval všetky testy pre astronautov a ktorý sa pred niekoľkými mesiacmi zapojil do výcvikového programu ESA.
Golemis má počas misie vykonať viacero experimentov a predviesť nové technológie navrhnuté desiatkami gréckych výskumných tímov, organizácií a univerzít.
V stanovisku Mitsotakisovej kancelárie sa tiež uvádza, že projekt poskytne gréckym firmám príležitosť na prezentáciu inovatívnych riešení súvisiacich s vesmírom.
Mitsotakis zároveň poznamenal, že Grécko si na najbližšie štyri roky zabezpečilo na vesmírne projekty z európskych fondov 350 miliónov eur.