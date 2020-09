Grécko chce migrantov z Morie premiestniť do nového tábora

Archívna snímka. Žena s dieťom počas kolízie poriadkovej polície s migrantmi 12. septembra 2020 na gréckom ostrove Lesbos. Grécka poriadková polícia v sobotu použila slzotvorný plyn proti protestujúcim migrantom. Foto: TASR/AP

Atény 13. septembra (TASR) - Grécko v nedeľu vyhlásilo, že verí, že v priebehu týždňa sa mu podarí nájsť nový domov pre tisíce migrantov, ktorí ostali bez strechy nad hlavou po ničivom požiari v utečeneckom tábore Moria na ostrove Lesbos. Informovala o tom agentúra AFP.Chronicky preplnený tábor Moria požiar, ktorý vypukol v noci na stredu, takmer celú zničil. Tábor bol prechodným domovom pre približne 12.700 ľudí, vrátane zhruba 4000 maloletých, prevažne zo Sýrie a Afganistanu, čo viac ako štvornásobne prevyšovalo jeho kapacitu.Grécke úrady zriadili niekoľko kilometrov od Morie nový tábor Kará Tepé s kapacitou pre 3000 osôb. Grécke ministerstvo pre migráciu v sobotu oznámilo, že plánuje poskytnúť stany pre všetkých migrantov bez domova a takisto chce urýchliť azylový proces." povedal v nedeľu novinárom minister pre migráciu Notis Mitarachi.Prioritou bude umiestnenie najzraniteľnejších uchádzačov o azyl. "" spresnil hovorca ministerstva pre migráciu Alexandros Ragavas.V sobotu súhlasilo s presunom do nového tábora Kará Tepé už 300 migrantov, omnoho viac ich to však odmietlo a zostali na ceste. "" povedala pre AFP matka päťmesačného dieťaťa z Konga.V sobotu usporiadali stovky migrantov pokojnú demonštráciu. Neskôr však došlo aj k zrážkam s políciou po tom, čo niekoľko mladých mužov začalo hádzať do poriadkovej polície kamene. Policajti zareagovali nasadením slzotvorného plynu. Spravodajca AFP informoval, že migranti usporiadali pokojný protest aj v nedeľu ráno.Svoju blízkosť migrantom na Lesbose v nedeľu vyjadril i pápež František, ktorý apeloval na vládnucich predstaviteľov, aby počúvali hlasy svojich spoluobčanov, vyhoveli ich požiadavkám a zaistili im ľudské práva a slobodu, informovala agentúra APA. Miestne cirkvi vyzval, aby sa usilovali o dialóg a zmierenie. Pápež demonštrantov zároveň poprosil, aby protestovali pokojne, "".