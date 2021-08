Grécko chce v boji proti požiarom povolať viac hasičských lietadiel

Atény 25. augusta (TASR) - Pri prípravách na boj proti požiarom v Grécku v priebehu tohto leta došlo k chybám. Grécko preto na budúci rok nasadí viac hasičských lietadiel, uviedol v stredu premiér Kyriakos Mitsotakis. Informuje o tom agentúra DPA.



Predseda gréckej vlády dodal, že bude zriadený aj nový úrad, ktorého úlohou bude lepšia koordinácia pohotovostných zložiek. "Hovorím to často: Dobre sme sa pripravili. Nie však dosť dobre na to, aby sme s týmto fenoménom skoncovali," vyhlásil Mitsotakis na pôde gréckeho parlamentu.



Vláda v Aténach bude podľa neho "do posledného detailu" hľadať chyby, aby sa už nemuseli opakovať, cituje DPA. Systém upozornenia na evakuácie prostredníctvom SMS-správ obyvateľom, akonáhle nejaký požiar ohrozuje obývané oblasti, sa osvedčil, uviedol ďalej Mitsotakis.



Od konca júla zhorelo v Grécku 116.000 hektárov lesných a zalesnených plôch, uviedol s odvolaním sa na vyjadrenie gréckeho premiéra spravodajský server Ekathimerini.com.



Od začiatku augusta vypuklo v Grécku v priemere 60 požiarov denne. Zničili množstvo obydlí i poľnohospodárskej pôdy, všetci poškodení však podľa Mitsotakisa dostanú pomoc, aby si mohli obydlia znovu vybudovať.



Grécky premiér zároveň poďakoval všetkým 23 krajinám vrátane Nemecka a Slovenska za podporu v núdzi, ktorú poskytli Grécku.