Grécko chce získať snímky nacistických popráv, ktoré sú v aukcii
Na snímkach je údajne vidieť gréckych mužov, ktorých vedú na popravu zastrelením 1. mája 1944 na aténskom predmestí Kaisariani.
Autor TASR
Atény 16. februára (TASR) - Grécko v pondelok oznámilo, že sa bude usilovať o získanie série fotografií zachytávajúcich posledné momenty 200 Grékov, ktorých počas druhej svetovej vojny popravili nacisti. Predtým nepoznané fotografie sa cez víkend objavili na stránke eBay, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Na snímkach je údajne vidieť gréckych mužov, ktorých vedú na popravu zastrelením 1. mája 1944 na aténskom predmestí Kaisariani. O samotných popravách sa vedelo, avšak nezostali z nich zachované žiadne známe fotografie ani filmová dokumentácia.
Grécke ministerstvo kultúry v pondelok uviedlo, že „je veľmi pravdepodobné, že ide o autentické fotografie“. Zároveň dodalo, že sa bude usilovať o ich získanie ako súčasť svojho historického dedičstva.
Na stránku eBay ich v sobotu v rámci aukcie umiestnil zberateľ nemeckých vojenských artefaktov v Belgicku.
Séria snímok zobrazuje mužov vedených po ceste cez bránu. Na ďalších stoja vzpriamene a sú zoradení pred múrom.
Popravy 200 komunistických politických väzňov boli jedným z najhorších zverstiev v Grécku počas okupácie Treťou ríšou a pre krajinu znamenajú významný moment, konštatuje AP.
Po skončení druhej svetovej vojny vypukla v krajine občianska vojna, ktorá trvala až do roku 1949. Západom podporované vládne sily v nej porazili komunistov.
Krátko po tom, čo boli fotografie zverejnené na predaj, bol pamätník na mieste týchto obetí poškodený vandalmi, ktorí zničili tabule s ich menami.
Ministerstvo kultúry v Aténach uviedlo, že pri uplatňovaní nároku na spomenuté snímky existuje „niekoľko právnych komplikácií“. Dodalo, že jeho experti už kontaktovali zberateľa, ktorý ich dal do aukcie, a navštívia ho v belgickom Gente, aby preskúmali „pravosť a zákonnosť pôvodu“. V stredu sa tiež zíde ministerský výbor, aby určil, či sa fotografie majú klasifikovať ako súčasť gréckeho dedičstva.
Ak sa zistí, že fotografie sú autentické a legálne získané, „ministerstvo kultúry okamžite ukončí opatrenia na ich získanie prostredníctvom vhodných právnych prostriedkov,“ dodal rezort.
