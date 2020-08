Grécko chystá manévre v spornej oblasti Stredozemného mora

Atény 24. augusta (TASR) - Grécko v pondelok oznámilo, že uskutoční vojenské cvičenie v oblasti v okolí gréckych ostrovov vo východnej časti Stredozemného mora, v ktorej Turecko v súčasnosti uskutočňuje ťažobný prieskum. Informovala o tom agentúra AP.



Cvičenie gréckeho vojenského námorníctva a vzdušných síl s použitím ostrej munície sa má začať v utorok v oblasti juhovýchodne od ostrova Kréta. Potrvá do štvrtka.



Turecko a Grécko aktuálne vedú spor týkajúci sa ložísk ropy a zemného plynu v Egejskom mori.



Turecko do tejto oblasti vyslalo prieskumné plavidlo sprevádzané vojnovými loďami za účelom prieskumu plynových a ropných ložísk. Ankara v nedeľu oznámila, že prieskum bude pokračovať až do 27. augusta.



Turecká vláda spochybňuje výlučné nároky Grécka v spornej oblasti v okolí egejských ostrovov. Spojené štáty a Európska únia však v tomto spore stoja na strane Grécka.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas má v utorok navštíviť Atény a Ankaru s cieľom obnoviť rozhovory medzi predstaviteľmi Grécka a Turecka zamerané na zmiernenie napätia medzi oboma krajinami. Rokovania sa začali v júli, ale Turecko ich po niekoľkých týždňoch prerušilo.