Desiatky policajtov sa v Grécku zranili pri potýčkach s obyvateľmi

Atény 26. februára (TASR) - Desiatky gréckych policajtov utrpeli v uplynulých dvoch dňoch zranenia pri potýčkach, do ktorých sa dostali s obyvateľmi dvoch gréckych ostrovoch v Egejskom mori protestujúcimi proti zámeru vlády vybudovať nové záchytné zariadenia pre migrantov. Informovala o tom agentúra AP odvolávajúc sa na miestne médiá a úrady.



Úrady na ostrovoch Lesbos a Chios vyhlásili v stredu 24-hodinový štrajk a zorganizovali protesty proti plánom vlády zriadiť zmienené zariadenia.



Podľa vyhlásenia polície bolo zranených 43 policajtov pri potýčkach na Lesbose, kam prichádza zo susedného Turecka najviac migrantov.



Ďalších 11 policajtov bolo zranených na ostrove Chios. Do hotela, v ktorom tam bývajú príslušníci poriadkovej polície, vtrhol rozzúrený dav, zbil policajtov a z izieb im vyhádzal ich osobné veci. Polícia pre podozrenie z účasti na tomto útoku zatkla 12 ľudí. O tom, či boli zranení aj medzi demonštrantami, polícia neinformovala.



Na Lesbos a v menšom počte aj na Chios prichádzajú každoročne desaťtisíce ľudí utekajúcich pred vojnou a chudobou z krajín Blízkeho východu, Ázie či Afriky. Migranti na grécke ostrovy prichádzajú zo susedného Turecka často na malých a na plavbu nevhodných člnoch, aké im zaobstarávajú gangy prevádzačov.



Na gréckych ostrovoch následne podávajú žiadosti o azyl, pričom v súlade s migračnou dohodou, ktorú dosiahla EÚ s Tureckom v roku 2016, sa tí, ktorých žiadosti zamietnu, vrátia do Turecka. Proces spracúvania však spomaľujú stále ďalší prichádzajúci migranti, v dôsledku čoho sú miestne tábory preľudnené a životné podmienky v nich sa prudko zhoršujú.



Na Lesbose, ktorý má približne 85.000 obyvateľov, žije v súčasnosti - podľa najnovších údajov miestnych úradov - aj vyše 21.000 migrantov. Miestni obyvatelia aj úrady chcú, aby žiadateľov o azyl presunuli z tamojších táborov do zariadení v pevninskom Grécku a tamojšie tábory zatvorili, pričom namietajú aj proti výstavbe nových zadržiavacích zariadení pre migrantov.



Grécka vláda sľúbila, že výstavbu nových zadržiavacích zariadení uskutoční a na ostrovy nasadila už v pondelok poriadkovú políciu, ktorá má brániť tamojším obyvateľov v tom, aby narúšali stavebné práce.



Na grécke ostrovy sa vlani doplavilo takmer 60.000 migrantov, čo je dvojnásobne viac než v roku 2018, uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).