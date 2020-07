Grécko do 15. júla pozastaví srbským občanom vstup na svoje územie

Atény 5. júla (TASR) - Grécko v snahe obmedziť šírenie nového koronavírusu počas turistickej sezóny pozastaví srbským občanom do 15. júla vstup na svoje územie. V nedeľu o tom informovali agentúry AFP a Reuters.



Toto opatrenie podľa agentúry Reuters začne platiť na všetkých hraničných priechodoch od pondelka 6. júla. Srbskí občania budú môcť do Grécka cestovať iba s výnimkou nevyhnutných dôvodov.



Grécki predstavitelia dospeli k rozhodnutiu pozastaviť vstup srbským občanom po analýze epidemiologických údajov.



Srbsko v piatok vo svojom hlavom meste vyhlásilo núdzový stav v dôsledku najvyššieho nárastu počtu nových prípadov ochorenia COVID-19 od apríla. V Belehrade sú od soboty v platnosti ďalšie opatrenia, ktoré obmedzujú prevádzku reštaurácií a nočných klubov. Nosenie tvárových masiek je povinné, rovnako aj dodržiavanie pravidiel fyzického odstupu. Za nedodržanie pravidiel hrozí pokuta.



Grécko, ktoré v dôsledku pandémie zaznamenalo menej ako 200 úmrtí, začalo s propagáciou oživenia cestovného ruchu, ktoré predstavuje štvrtinu jeho hrubého domáceho produktu. Po vyplnení dotazníka, ktorý obsahuje osobné údaje týkajúce sa napríklad krajiny pôvodu či krajín navštívených za posledných 15 dní, dostanú zahraniční turisti čiarové kódy, ktoré je možno skenovať.



Grécko v súčasnosti denne otestuje približne 6000 turistov vstupujúcich do krajiny.