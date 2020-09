Grécko: Do nového tábora na Lesbose presunuli už približne 9000 migran

Atény 19. septembra (TASR) - Grécke úrady už do nového dočasného tábora na ostrove Lesbos premiestnili väčšinu z viac ako 12.000 migrantov, ktorí po požiari utečeneckého tábora Moria zostali bez strechy nad hlavou. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na grécke ministerstvo pre migráciu.



Približne 9000 z pôvodného počtu 12.700 migrantov sa už nachádza v novom stanovom tábore.



Niektorí z migrantov sa zdráhali presunúť sa do nového tábora v obavách, že v ňom zostanú uviaznutí. Polícii sa však podľa AFP podarilo do tohto zariadenia premiestniť tisíce z nich aj za využitia hrozby, že úrady zrušia žiadosť o azyl osobám, ktoré odmietnu presun.



Všetky osoby, ktoré vstupujú do nového tábora, absolvujú testy na koronavírus SARS-CoV-2. Grécke ministerstvo pre migráciu uvádza, že medzi obyvateľmi tábora zatiaľ zaznamenali 214 pozitívnych prípadov nákazy.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v piatok upozornil, že nový tábor môže byť len dočasný a nie je vhodný na dlhodobejší pobyt.



Hovorca gréckej vlády v pondelok 14. septembra v súvislosti s požiarom v Morii povedal, že "tábor podpálili utečenci a migranti, ktorí chceli vydierať vládu s cieľom, aby boli urýchlene prevezení z ostrova na pevninu". Z podpaľačstva a za údajnú účasť na požiaroch, ktoré zničili väčšinu tábora, obvinili minulý týždeň štyroch afganských migrantov.