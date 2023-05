Dočasnú grécku vládu bude viesť sudca Ioannis Sarmas

Atény 24. mája (TASR) - Vysokopostavený grécky sudca Ioannis Sarmas dostal v stredu poverenie viesť dočasnú vládu, ktorá má za úlohu doviesť Grécko k júnovým parlamentným voľbám. Oznámila to grécka prezidentka Katerina Sakellaropulosová. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Vzhľadom na to, že len tri dni po parlamentných voľbách "nie je možné zostaviť vládu, riešením je podľa ústavy vytvorenie dočasnej vlády", povedala Sakellaropulosová počas stretnutia so Sarmasom.



Poukázala na skutočnosť, že žiadna z troch politických strán, ktoré boli vo voľbách najúspešnejšie, nebola ochotná zostaviť koaličnú vládu po tom, ako nezískala väčšinu.



"Je mi veľkou cťou, ústavnou povinnosťou a mojou občianskou povinnosťou prijať túto zodpovednosť," uviedol 66-ročný Sarmas.



Dosluhujúci grécky premiér Kyriakos Mitsotakis vyzval v pondelok na uskutočnenie nových parlamentných volieb, ktoré by mohli byť vypísané na 25. júna.



Mitsotakisova konzervatívna strana Nová demokracia (ND) sa so ziskom 40,8 percenta hlasov stala jasným víťazom nedeľňajších parlamentných volieb v Grécku. Na zostavenie jednofarebnej vlády jej však chýba päť kresiel.



Sarmas sa narodil na gréckom ostrove Kos. Štúdium práva absolvoval v Aténach a Paríži a neskôr pôsobil na súdoch. Vo funkcii premiéra bude pôsobiť až do vymenovania novej vlády po ďalších voľbách.