Hasičom sa nedarí zvládnuť požiar na gréckom ostrove Eubója

Atény 9. augusta (TASR) – Gréckym hasičom sa do nedeľňajšieho večera nepodarilo dostať pod kontrolu lesný požiar na ostrove Eubója. Boj s prírodnými požiarmi medzitým pokračoval na viac ako desiatich iných miestach v krajine, informovala agentúra DPA.



Hasičský zbor, armáda a miestni obyvatelia podľa gréckych televízií neboli schopní pokračovať v hasení požiaru v pobrežnom meste Pefki.



„Nemáme vodu!" kričali ľudia nesúci vodu vo vedrách či fúrikoch, keď hasičským vozidlám dopĺňali palivo. Dobrovoľníci prenášali seniorov k brehu, odkiaľ ich mali do bezpečia prepraviť člny. Iní tam priniesli aj svoje mačky a psov, približuje DPA.



Plamene pohltili na Eubóji početné domy a stromy, ktoré sa ľudia v niektorých oblastiach snažili zoťať, aby zabránili šíreniu ohňa. Nad oblasťou sa vznášal hustý dym, keď vietor poháňal požiar k severnému cípu druhého najväčšieho ostrova v Grécku.



Obyvateľov veľkej časti postihnutého regiónu už evakuovali. Mnohí sa však sťažovali, že ich ponechali svojmu osudu, keď na ostrove začali požiar hasiť zo vzduchu až v nedeľu, pokým hasičské lietadlá boli nasadené pri požiaroch v okolí Atén.



Úrady svoj postup obhajovali s tým, že zdroje sú obmedzené. Vláda opakovane uviedla, že prioritou je záchrana životov, nie majetku alebo lesov. V metropolitnej oblasti Atén žijú asi štyri milióny ľudí, pokým Eubója má približne 220.000 obyvateľov a tamojšie oblasti najviac ohrozené plameňmi sú prevažne lesnaté, píše DPA.



Objavili sa tiež správy, že situácia severne od gréckej metropoly sa stabilizuje, keď sa tam hasičom podarilo uhasiť viaceré menšie požiare.



Situácia je trocha lepšia na Peloponézskom polostrove, kde horí požiar južne od mesta Megalopolis a plamene v západnej časti polostrova sa dostávajú čoraz viac do vnútrozemia do husto zalesnenej oblasti neďaleko Olympie, dodáva agentúra.