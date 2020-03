Grécko má historicky prvú prezidentku, Katerinu Sakellaropulovú

Atény 13. marca (TASR) - Grécko v piatok inaugurovalo svoju prvú prezidentku Katerinu Sakellaropulovú. Bývalá 63-ročná sudkyňa sa stala hlavou štátu na päťročné obdobie po tom, ako zložila prísahu v takmer prázdnom parlamente; krajinu sužuje epidémia koronavírusu.



Nová prezidentka neskôr položí veniec k hrobu neznámeho vojaka a zamieri do prezidentského sídla, kde jej odovzdá štátnickú štafetu dosluhujúci prezident Prokopis Pavlopulos.



Sakellaropulovú zvolil za prezidentku parlament v januári; z 300 poslancov za ňu zahlasovala 261. Za svoje priority si Sakellaropulová určila vyriešenie ekonomickej krízy, klimatických zmien a masovej migrácie.



Ekaterini "Katerina" Sakellaropulová vyštudovala na Sorbonnskej univerzite v Paríži, neskôr sa stala prvou ženou na čele gréckeho Najvyššieho správneho súdu (v rokoch 2018-20).



Hoci je grécky prezident oficiálne hlavou štátu a vrchným veliteľom ozbrojených síl, jeho funkcia je prevažne symbolická. Schvaľuje vládu a zákony a technicky má právomoc vyhlásiť vojnu - ale iba v súčinnosti s vládou, približuje tlačová agentúra AFP.



Grécko v týchto dňoch bojuje so šírením nového druhu koronavírusu, pričom dosiaľ potvrdilo 117 prípadov nákazy a jedno úmrtie. Vláda v súvislosti s epidémiou na dva týždne zatvorila školy, univerzity, súdy, kiná, posilňovne i iné uzavreté miesta, kde sa stretáva množstvo ľudí.



Krajina zápasí aj s preplnenými utečeneckými tábormi na ostrovoch, na ktorých v súčasnosti žije približne 20.000 migrantov - neraz v nedôstojných podmienkach pre život. Krízová situácia nastala po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan koncom februára otvoril hranice do Európy pre utečencov žijúcich v Turecku.