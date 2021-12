Grécko hlási oproti minulému týždňu takmer šesťnásobný nárast prípadov

Atény 31. decembra (TASR) - Grécke úrady zaznamenali za stredu a štvrtok celkovo 35.580 prípadov nákazy novým koronavírusom, čo je v porovnaní s rovnakým minulotýždňovým obdobím takmer šesťnásobný nárast. Informuje o tom tlačová agentúra DPA.



V rovnakom čase evidovali grécke úrady minulý týždeň 6667 prípadov covidu.



Predpokladá sa, že prudký nárast prípadov infekcie spôsobil koronavírusový variant omikron, ktorý sa v súčasnosti šíri najmä v širšej oblasti Atén. V reakcii na to grécka vláda sprísnila protipandemické opatrenia.



Od štvrtka minimálne do 17. januára musia reštaurácie zatvárať o polnoci a obmedziť počet miest na sedenie. Na Silvestra platí výnimka, vďaka ktorej prevádzky môžu byť otvorené do 2.00 h.



Povinné je tiež nosenie respirátorov triedy FFP2 v supermarketoch, vo verejnej doprave a na verejných priestranstvách.



Grécka vláda okrem toho v stredu zakázala hranie hudby v baroch a reštauráciách v snahe obmedziť silvestrovské oslavy.