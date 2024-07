Horúčavy si vynútili zatvorenie Akropoly a ďalších atrakcií

Atény 18. júla (TASR) – Grécke úrady uzavreli počas popoludňajších hodín všetky archeologické pamiatky vrátane Akropoly v Aténach a starobylej Olympie. Dôvodom sú vysoké teploty, ktoré miestami dosahujú až 43 stupňov Celzia, oznámilo vo štvrtok ministerstvo kultúry. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Pamiatky budú zatvorené od poludnia do 17.00 h, dodalo ministerstvo kultúry. Ministerstvo práce v popoludňajších hodinách zakázalo donáškové služby, v stavebníctve sa v uvedenom čase tiež nepracuje. Každý, kto môže, by mal pracovať z domu, dodal rezort.



Ministerstvo na ochranu obyvateľstva vydalo pre väčšinu centrálnej a južnej časti Grécka výstrahu pred požiarmi. Sucho a silný vietor vanúci od Egejského mora môžu aj malý oheň premeniť na veľký požiar, uviedol pre štátnu televíziu hovorca hasičského zboru.



Vlna horúčav sa v krajine začala v priebehu júla. Cez južnú Európu prúdi už niekoľko týždňov horúci vzduch zo severu Afriky. Teploty v noci na mnohých miestach Grécka presahujú 30 stupňov Celzia.



Grécka meteorologická služba vyhlásila, že teploty na slnku by mohli dosiahnuť až život ohrozujúcich 60 stupňov Celzia. Situácia sa však v najbližších dňoch nezlepší, úľavu by mohol priniesť koniec budúceho týždňa.



O čosi lepšia situácia bola na Kréte a ostrovoch v Egejskom mori, kde teploty vďaka chladivému morskému vánku klesli na 35 stupňov Celzia, dodávajú meteorológovia.