Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. máj 2026Meniny má Ela
< sekcia Zahraničie

Grécko kúpi dve talianske fregaty

.
Nemecká fregata Mecklenburg v talianskom prístave Catania. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Rada okrem nákupu nových vojnových lodí schválila aj modernizáciu nemeckých fregát typu MEKO od spoločnosti ThysenKrupp, a tiež šifrovacieho softvéru armády.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Atény 24. mája (TASR) - Grécka vládna rada pre zahraničné veci a obranu schválila nákup dvoch talianskych viacúčelových fregát Carlo Bergamini. Majú posilniť grécke námorné sily, oznámil v nedeľu premiér Kyriakos Mitsotakis. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Rada okrem nákupu nových vojnových lodí schválila aj modernizáciu nemeckých fregát typu MEKO od spoločnosti ThysenKrupp, a tiež šifrovacieho softvéru armády.

Atény sa snažia posilniť svoje ozbrojené sily v reakcii na bezpečnostné problémy, ktoré sužujú Blízky východ na druhej strane Stredozemného mora. Nové akvizície musí ešte schváliť grécky parlament, kde však premiérova strana disponuje absolútnou väčšinou.

Grécko bolo v minulosti významným odberateľom zbraní od amerických aj európskych výrobcov. Dnes patrí medzi niekoľko krajín NATO, ktoré na obranu vynakladajú viac než tri percentá HDP, uviedla AFP.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Len skutoční filmoví fanúšikovia spoznajú tieto hlášky

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

A. Világi: Až prax ukáže, či nové pravidlá skultivujú NR SR

Najlepšia pizza na svete za 6 eur? Tá je jedine v Neapole