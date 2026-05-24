< sekcia Zahraničie
Grécko kúpi dve talianske fregaty
Rada okrem nákupu nových vojnových lodí schválila aj modernizáciu nemeckých fregát typu MEKO od spoločnosti ThysenKrupp, a tiež šifrovacieho softvéru armády.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Atény 24. mája (TASR) - Grécka vládna rada pre zahraničné veci a obranu schválila nákup dvoch talianskych viacúčelových fregát Carlo Bergamini. Majú posilniť grécke námorné sily, oznámil v nedeľu premiér Kyriakos Mitsotakis. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rada okrem nákupu nových vojnových lodí schválila aj modernizáciu nemeckých fregát typu MEKO od spoločnosti ThysenKrupp, a tiež šifrovacieho softvéru armády.
Atény sa snažia posilniť svoje ozbrojené sily v reakcii na bezpečnostné problémy, ktoré sužujú Blízky východ na druhej strane Stredozemného mora. Nové akvizície musí ešte schváliť grécky parlament, kde však premiérova strana disponuje absolútnou väčšinou.
Grécko bolo v minulosti významným odberateľom zbraní od amerických aj európskych výrobcov. Dnes patrí medzi niekoľko krajín NATO, ktoré na obranu vynakladajú viac než tri percentá HDP, uviedla AFP.
Rada okrem nákupu nových vojnových lodí schválila aj modernizáciu nemeckých fregát typu MEKO od spoločnosti ThysenKrupp, a tiež šifrovacieho softvéru armády.
Atény sa snažia posilniť svoje ozbrojené sily v reakcii na bezpečnostné problémy, ktoré sužujú Blízky východ na druhej strane Stredozemného mora. Nové akvizície musí ešte schváliť grécky parlament, kde však premiérova strana disponuje absolútnou väčšinou.
Grécko bolo v minulosti významným odberateľom zbraní od amerických aj európskych výrobcov. Dnes patrí medzi niekoľko krajín NATO, ktoré na obranu vynakladajú viac než tri percentá HDP, uviedla AFP.