Grécko zaviedlo v niektorých oblastiach nočný zákaz vychádzania

Atény 3. septembra (TASR) - Týždeň trvajúci nočný zákaz vychádzania zameraný na zastavenie nárastu počtu nových infekcií koronavírusom zaviedli v piatok miestne úrady v gréckych regiónoch Achaia, Ilia a na ostrove Ikaria. Informuje o tom grécky spravodajský server Ekathimerini.com.



Nočný zákaz vychádzania platí od jednej hodiny po polnoci do šiestej hodiny ráno. Výnimkou je len cesta do práce alebo k lekárovi.



Opatrenia tiež zahŕňajú nepretržitý zákaz hudby v baroch, reštauráciách i ďalších zábavných podnikoch. Nočný zákaz vychádzania bude v platnosti do 10. septembra a následne bude prehodnotený národným výborom pre zdravie verejnosti, píše server.



Úrady sa tiež rozhodli predĺžiť podobné obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu v regiónoch Messinia a Iraklio. V Grécku v piatok zaznamenali 2729 nových prípadov infekcie koronavírusom a 35 ďalších úmrtí spojených s ochorením COVID-19. V krajine tak ochoreniu podľahlo už dovedna 13.813 ľudí, uzatvára anglická internetová verzia denníka Kathimerini.