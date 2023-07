Lesné požiare v okolí Atén sú už čiastočne pod kontrolou

Atény 18. júla (TASR) — Väčšina lesných požiarov vyčíňajúcich v okolí Atén je už čiastočne pod kontrolou. Oznámil to v utorok grécky hasičský zbor, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Do hasenia požiarov bolo podľa hovorcu hasičov v utorok ráno zapojených 23 hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Obavy stále vyvolávajú dva lesné požiare, ktoré vypukli v pondelok vo vzdialenosti približne desať a 80 kilometrov západne od Atén.



Do metropolitnej oblasti Atén prišli na pomoc hasiči aj z iných častí Grécka, informoval štátny rozhlas.



DPA uvádza, že aktuálne lesné požiare sú v Grécku po pomerne daždivej a chladnej jari prvými veľkými tohoročnými požiarmi.



Grécko minulý týždeň zasiahla štvordňová vlna horúčav, počas ktorej dosahovali teploty v strednej časti krajiny až 44 stupňov Celzia. Počas uplynulého víkendu sa horúčavy trochu zmiernili; v Aténach v sobotu namerali okolo 39 stupňov Celzia. Do stredy by mali teploty ešte mierne klesnúť, zatiaľ čo vo štvrtok sa už očakáva nová vlna horúčav s hodnotami až 43 stupňov Celzia.



Riziko vzniku lesných požiarov je podľa úradov naďalej veľmi vysoké, pre okolie Atén a väčšinu južného Grécka preto vydali príslušné výstrahy.