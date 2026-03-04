Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Grécky odvolací súd potvrdil verdikt nad lídrami strany Zlatý úsvit

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Strana Zlatý úsvit bola na okraji gréckej politickej scény až do dlhovej krízy v roku 2010.

Autor TASR
Atény 4. marca (TASR) - Grécky odvolací súd v stredu potvrdil verdikt z roku 2020, podľa ktorého boli lídri neonacistickej strany Zlatý úsvit uznaní za vinných z vedenia zločineckej organizácie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Trestné stíhania sa začali po vražde 34-ročného protifašistického repera Pavlosa Fyssasa, ktorého v septembri 2013 naháňal dav násilníkov zo Zlatého úsvitu a nakoniec ho dobodal na smrť pred kaviarňou na západnom aténskom predmestí Keratsini.

Súd vymeria dĺžku definitívnych trestov pre predstaviteľov Zlatého úsvitu ešte v stredu. Je medzi nimi i zakladateľ a líder strany Nikos Michaloliakos, ktorého v roku 2020 odsúdili na 13 a pol roka väzenia.

V máji 2024 bol tento 66-ročný vyštudovaný matematik a popierač holokaustu podmienečne prepustený z väzenia, pričom nesmel opustiť metropolitnú oblasť Atén a raz mesačne sa musel hlásiť na miestnej policajnej stanici. Zároveň nesmel byť v kontakte so žiadnou z osôb, ktorú odsúdili v tom istom procese.

Súdna rada neskôr po preskúmaní odvolania námietky zástupcu prokurátora v meste Lamia rozhodla, že Michaloliakos nepreukázal dobré správanie a mal by sa vrátiť do väzenia.

Strana Zlatý úsvit bola na okraji gréckej politickej scény až do dlhovej krízy v roku 2010. Vtedy sa jej podarilo zúročiť hnev verejnosti vyvolaný imigračnými a úspornými reformami a získala dostatočnú podporu na to, aby sa v roku 2012 po prvý raz dostala do parlamentu, kde mala 18 poslancov. Udržala sa tam až do roku 2019.
