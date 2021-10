Loď neschopná plavby so 400 migrantmi zakotvila pri ostrove Kos

Atény 31. októbra (TASR) - Malú nákladnú loď s približne 400 migrantmi na palube, ktorej zlyhal motor vo východnej časti Stredozemného mora pri ostrove Kréta, odtiahli v sobotu do "bezpečného kotviska" pri gréckom ostrove Kos neďaleko tureckého pobrežia. S odvolaním sa na grécku pobrežnú stráž o tom informovala agentúra AP.



Jeden zo zamestnancov gréckej pobrežnej stráže pod podmienkou zachovania anonymity pre agentúru AP uviedol, že presnú polohu lode s prevažne afganskými migrantmi a utečencami nemôže prezradiť, pričom dodal, že nevie, čo pobrežná stráž neskôr plánuje s loďou a jej pasažiermi urobiť.



Pobrežná stráž v piatok oznámila, že nákladnú loď plávajúcu pod tureckou vlajkou lokalizovalo grécke pátracie a záchranné plavidlo východne od Kréty. Tamojšie úrady predtým informovali, že loď je vážne poškodená a potrebuje pomoc.



Grécko medzitým Turecko oficiálne požiadalo, aby loď s migrantmi, ktorá podľa pobrežnej stráže vyplávala z tureckého pobrežia a mala namierené do Talianska, prijalo späť.



Podľa agentúry AP o zdravotnom stave ľudí na palube lode, z ktorých väčšina sú muži, neboli bezprostredne k dispozícii žiadne informácie.



Grécko za posledných 18 mesiacov posilnilo kontrolu námorných hraníc, čo viedlo k tomu, že tam z Turecka prichádza značne menej migrantov, ktorí smerujú priamo do Talianska.