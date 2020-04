Grécku loď s pasažiermi s koronavírusom umiestnili do karantény

Atény 1. apríla (TASR) - Grécku výletnú loď umiestnili do karantény v prístave Pireus po tom, ako malo približne 20 pasažierov pozitívny test na koronavírus. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



Trajekt Eleftherios Venizelos, ktorý sa plavil z Turecka do Španielska, zakotvil 22. marca v prístave Pireus ležiacom približne 12 kilometrov juhozápadne od Atén. Trajekt patrí gréckej spoločnosti ANEK Lines.



Loď podľa polície nemohla pokračovať v plavbe do Španielska z dôvodu "vážnej situácie" v tejto krajine, ktorá je spôsobená pandémiou koronavírusu.



Približne 20 ľudí na palube trajektu malo pozitívne testy na prítomnosť ochorenia COVID-19, ktoré je koronavírusom spôsobené, a loď tak musí zostať v prístave Pireus.



Len 33 z celkového počtu 383 pasažierov na palube sú grécki občania. Oznámila to pobrežná stráž, ktorá však národnosť zvyšných pasažierov nezverejnila.



Grécko má v súčasnosti 1212 oficiálne potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 47 osôb na následky ochorenia zomrelo.