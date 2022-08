Grécko lokalizovalo sýrskych utečencov uviaznutých v rieke Marica

Atény 15. augusta (TASR) - Grécka polícia v pondelok oznámila, že našla 38 sýrskych utečencov, ktorí uviazli na malom ostrove ležiacom v rieke Marica (grécky: Evros) – tá tvorí hranicu medzi Gréckom a Tureckom. Medzi nimi boli aj tehotná žena a sedem detí. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Podľa správ médií a aktivistov boli utečenci na ostrovčeku uväznení niekoľko dní. Grécko v nedeľu oznámilo, že na riečnom ostrove nezaznamenalo prítomnosť žiadnych ľudí a že ostrov sa nachádza mimo gréckeho územia. Atény na tento problém upozornili turecké úrady. Turecké ministerstvo vnútra však záležitosť odmietlo komentovať, píše Reuters.



V pondelok grécka polícia uviedla, že utečenci sa nachádzali v oblasti Lavara približne štyri kilometre južne od súradníc ich pôvodne hlásenej polohy. Polícia dodala, že utečencom úrady poskytli zdravotnú starostlivosť, jedlo a vodu a presunuli ich do oblasti dočasného ubytovania.



Grécky minister pre migráciu Notis Mitarachi na Twitteri uviedol, že všetky osoby sú v dobrom zdravotnom stave, a že tehotnú ženu prevážajú do nemocnice z preventívnych dôvodov. Grécka polícia podľa neho našla neďaleko nich aj čln.



Medzinárodný záchranný výbor (IRC) a ďalšie organizácie už predtým vyzvali na okamžitú evakuáciu 39 utečencov, ktorí uviazli na ostrovčeku. IRC uviedlo, že medzi nimi bolo aj deväťročné dievča v kritickom stave. Odvolávalo sa tiež na správy médií, podľa ktorých jej päťročná sestra zomrela po bodnutí škorpiónom a že utečenci sa pokúsili dostať na grécku pevninu, ale boli zatlačení späť.



"Táto najnovšia udalosť na hraničnej rieke Marica len podčiarkuje brutalitu zatláčania (migrantov), o ktorom vieme, že sa deje na hraničných priechodoch po celej Európe," uviedla riaditeľka gréckej pobočky IRC Dimitra Kalogeropulová.



Grécke úrady žiadnu z týchto informácií nepotvrdili a popreli, že by prichádzalo k násilnému odtláčaniu migrantov alebo utečencov od hraníc.