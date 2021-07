Ľudia vo viacerých gréckych mestách protestovali proti opatreniam

Atény 15. júla (TASR) – Približne 4000 ľudí protestovalo v stredu podvečer v gréckej metropole Atény proti novému balíku protiepidemických opatrení, ktoré vytvárajú na obyvateľov tlak, aby sa dali zaočkovať, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Okrem ľudí v Aténách, ktorí sa zhromaždili pred budovou parlamentu, protestovalo niekoľko stoviek ľudí aj v uliciach miest Solún a Iraklio. Podľa štátnych médií išlo o doteraz najväčšie protesty odporcov vakcinácie v Grécku.



Obyvatelia Grécka vyšli do ulíc len niekoľko dní po tom, ako vláda v pondelok oznámila, že do interiérov reštaurácii, barov, kín, divadiel či iných kultúrnych inštitúcií budú mať povolený vstup len zaočkovaní obyvatelia, pripomína AFP. Vláda tiež ohlásila povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre zdravotníkov, vrátane všetkých zamestnancov domovov dôchodcov, a príslušníkov ozbrojených zložiek.



Demonštranti v stredu poukazovali na to, že odporcovia očkovania sa ocitli v ťažkej situácii a malo by im byť umožnené zachovať si právo nedať sa zaočkovať.



Po uvoľnení opatrení v krajine v priebehu posledných desiatich dní prudko stúpol počet nových prípadov nákazy koronavírusom. Odborníci tvrdia, že za náhly nárast prípadov môže v Grécku najmä nočný život a zabávajúci sa mladí ľudia, píše AFP.