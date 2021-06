Grécko má dostatok dávok pre prípad revakcinácie obyvateľstva

Atény 22. júna (TASR) - Grécko má vďaka Európskej únii dostatok vakcín proti ochoreniu COVID-19 na to, aby v prípade potreby mohlo v zimných mesiacoch obyvateľov zaočkovať dodatočnou dávkou, uviedol v utorok grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. Informuje o tom spravodajský server Ekathimerini.com.



Brusel podľa neho "prijal politicky náročné rozhodnutie zaobstarať vakcíny ako Európska únia a distribuovať ich do členských štátov výlučne na základe počtu populácie, bez akýchkoľvek rozdielov medzi krajinami, chudobnými či bohatými, malými alebo veľkými".



Mitskotakis to povedal v Aténach počas stretnutia s eurokomisárkou pre zdravie a bezpečnosť potravín Stellou Kyriakidesovou.



"Bol to výrazný úspech európskej politiky," dodal. "Čo je dôležitejšie, v súčasnosti máme dostatok vakcín, aby sme prekonali zimu až do nasledujúceho roku, pre stále pravdepodobnejší prípad, že pre celú populáciu bude potrebná dodatočná dávka," spresnil grécky premiér.



Mitsotakis v súvislosti s vakcináciou vyjadril optimizmus. Súčasnú fázu pandémie však označil za "krehkú" a zdôraznil, že grécka vláda situáciu naďalej veľmi pozorne sleduje najmä v súvislosti s novými variantmi koronavírusu, píše Ekathimerini.com.



"Najmä čo sa týka variantu delta, ktorý, ako vieme, spôsobuje problémy v Spojenom kráľovstve," dodal.