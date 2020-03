Grécko má údajne na hraniciach tajné miesto, kde zadržiava migrantov

Atény 11. marca (TASR) - Na území Grécka pri hraniciach s Tureckom sa s vedomím tamojšej vlády nachádza "tajné zariadenie", v ktorom zadržiavajú migrantov pred tým, ako ich z krajiny bez riadneho azylového konania vyhostia naspäť do Turecka. Informoval o tom v stredu americký denník The New York Times (NYT).



"Toto mimosúdne centrum je jedným z viacerých opatrení, ktoré Grécko používa v snahe zabrániť opakovaniu migračnej krízy v roku 2015," píšu NYT.



Grécka vláda sa k informáciám zverejneným týmito novinami bezprostredne nevyjadrila. Atény vždy odmietali vyhosťovať ľudí naspäť do Turecka bez azylového konania.



New York Times ďalej napísali, že existenciu tohto zadržiavacieho miesta pre migrantov potvrdzujú zverejnené družicové snímky a ich odborná analýza.



Denník sa taktiež odvolal na svedectvo jedného Sýrčana, ktorý v rozhovore tvrdil, že ho na toto miesto, ležiace neďaleko pohraničnej dediny Poros, previezli.



Spravodajské štáby agentúry AFP, prítomné v tejto oblasti, v tom období videli vojakov nakladajúcich migrantov do vojenských vozidiel. Putujúcich migrantov vyzdvihli z ulíc aj ďalšie neoznačené dodávkové vozidlá.



Vláda tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana 28. februára oznámila, že už nebude migrantom nachádzajúcim sa momentálne na území Turecka brániť, aby sa presúvali k hraniciam s Gréckom a Bulharskom, ktoré sú členskými krajinami EÚ. Odvtedy sa na turecko-gréckej hranici zhromaždili tisícky ľudí.



Nezákonný postup zo strany gréckej vlády potvrdili pre AFP aj samotní grécki občania a osoby, ktoré na hraniciach nejaký čas strávili. "Armáda nás v minulosti žiadala, aby sme migrantov prevážali. Teraz to robia sami," povedal miestny obyvateľ, ktorý odmietol zverejniť svoju totožnosť.