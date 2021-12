Grécko má najvyšší nárast prípadov covidu, opäť sprísňuje opatrenia

Atény 27. decembra (TASR) - Grécka vláda v pondelok oznámila, že po Novom roku opäť sprísni proticovidové opatrenia. Rozhodla sa tak po tom, ako v krajine potvrdili najvyšší denný počet prípadov infekcie koronavírusom od začiatku pandémie – takmer 9300, informovala agentúra AP.



Minister zdravotníctva Thanos Plevris oznámil, že od 3. januára bude povinné nosenie respirátorov alebo dvoch vrstiev rúšok v obchodoch a prostriedkoch verejnej dopravy. Zábavné podniky budú musieť zatvoriť najneskôr o polnoci, kapacita hľadiska na futbalových štadiónoch sa zníži na desať percent a v štátnej správe sa rozšíri práca z domu, pričom sa zmenia aj úradné hodiny. Do domovov opatrovateľských služieb budú vpúšťať iba návštevy s negatívnym PCR testom na koronavírus.



"Variant omikron sa objavuje už po celej krajine, najmä v metropolitnej oblasti Atén, kde sme zaznamenali značný nárast prípadov," uviedol minister zdravotníctva.



Dodal, že nové opatrenia vstúpia do platnosti až po Novom roku, keďže ich skoršie zavedenie by ľudí nabádalo k okamžitému zintenzívneniu kontaktov.



Grécka vláda predtým sprísnila opatrenia s účinnosťou od 24. decembra do 3. januára. Okrem iného zakázala všetky verejné oslavy počas vianočných a novoročných sviatkov a opätovne zaviedla aj povinné nosenie rúšok vonku.



V Grécku je proti covidu plne zaočkovaných 80 percent obyvateľstva. Tretiu, tzv. posilňovaciu dávku, vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dosiaľ dostala takmer tretina Grékov.