Grécko má nového ministra pre migráciu, predošlý skončil pre podvody

Atény 30. júna (TASR) - Novým gréckym ministrom pre migráciu sa v pondelok stal pravicový politik Thanos Plevris, dosiaľ poslanec za vládnucu Novú demokraciu. V úrade nahradil Makisa Voridisa, ktorý minulý týždeň odstúpil spolu s ďalšími štyrmi členmi vlády pre obvinenia z korupcie súvisiace s podvodným vyplácaním agrodotácií z Európskej únie. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.



Od Plevrisa sa teraz očakáva, že bude zachovávať tvrdú líniu gréckej migračnej politiky. Plevris aj Voridis vstúpili do vládnucej konzervatívnej strany Nová demokracia v roku 2012 z pravicovo-populistickej strany Ľudové pravoslávne zhromaždenie (LA.O.S.).



Zmienená kauza agrodotácií súvisí s dotáciami EÚ do poľnohospodárstva za roky 2019 až 2022, ktoré spravovala grécka vládna agentúra pre poľnohospodárske dotácie EÚ (OPEKEPE).



Podľa Európskej prokuratúry (EPPO), ktorá prípad vyšetruje, získal „značný počet osôb“ prostredníctvom tejto agentúry dotácie na základe nepravdivých vyhlásení vrátane tvrdení o vlastníctve alebo prenájme pasienkov či lesov, ktoré boli v skutočnosti verejnou pôdou.



EPPO zaslala minulý týždeň gréckemu parlamentu rozsiahly spis vrátane obvinení z možného zapojenia dvoch bývalých ministrov do týchto organizovaných podvodov.



Voridis bol od polovice roka 2019 do začiatku roka 2021 ministrom poľnohospodárstva. Z čela rezortu pre migráciu preto v piatok v dôsledku prípadu odstúpil, rovnako ako aj traja ministerskí námestníci a jeden štátny tajomník. Obvinenia však Voridis popiera, pričom tvrdí, že chce svoje meno očistiť.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v nedeľu priznal, že jeho vládnuca strana Nová demokracia v boji proti úplatkárstvu zlyhala. Zároveň však avizoval, že každému, u koho sa dokáže, že neoprávnene získal finančné prostriedky EÚ, bude nariadené ich vrátiť.