Grécko má obavy z novej jadrovej elektrárne na juhu Turecka

Viedeň 2. mája (TASR) - Grécky minister zahraničných vecí Nikos Dendias v utorok po stretnutí so svojím rakúskym kolegom Alexandrom Schallenbergom vo Viedni zopakoval, že Atény sa pozerajú s obavami na novú tureckú jadrovú elektráreň Akkuyu, ktorú slávnostne otvorili minulý týždeň. Dendias potvrdil, že o reaktore, ktorý postavila ruská spoločnosť Rosatom, bude hovoriť aj s generálnym riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Grossi sa minulý štvrtok (27. 4.) zúčastnil na slávnostnom otvorení elektrárne, pričom sa odvolával aj na podporu expertov z organizácie so sídlom vo Viedni. Grécky minister uviedol, že od šéfa MAAE by chcel získať informácie o stave reaktora. Skoršie vyjadrenie, že elektráreň na juhu Turecka sa môže stať druhým Černobyľom, nechcel zopakovať.



V Grécku panujú obavy, že reaktor by sa mohol využívať nielen na civilné účely. Predmetom diskusií sú aj riziká, ktoré predstavujú zemetrasenia.



Akkuyu sa nachádza neďaleko epicentra ničivého februárového zemetrasenia v juhovýchodnom Turecku a Sýrii. Samotné Grécko neprevádzkuje žiadne jadrové elektrárne, čiastočne aj pre vysoké riziko zemetrasení v krajine.