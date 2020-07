Grécke médiá odhalili pokus o ovplyvňovanie vyšetrovania požiaru

Atény 20. júla (TASR) - Na hlavného vyšetrovateľa najtragickejšieho lesného požiaru v Grécku za posledné desaťročia bol podľa miestnych médií vyvíjaný tlak, aby manipuloval s dôkazmi. Pri požiari z júla 2018 zahynulo východne od Atén vyše 100 ľudí, informovala v pondelok agentúra AP.



Tlak na vyšetrovateľa Dimitrisa Liotsiosa mal údajne vyvíjať bývalý šéf gréckych hasičov Vassilis Mattheopulos. Podľa denníka Kathimerini ho žiadal o to, aby odstránil a sfalšoval niektoré dokumenty týkajúce a požiaru.



Liotsios si však stretnutie so šéfom hasičov nahral na mobilný telefón, ktorý následne odovzdal príslušným orgánom.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis označil toto odhalenie za "desivé". "Je jasné, že došlo k pokusu o úmyselné zatajenie pravdy," uviedol v nedeľu premiér.



Požiar, ktorý v júli 2018 zasiahol prímorské stredisko Mati východne od Atén, si vyžiadal 102 obetí. Vtedajšia ľavicová vláda premiéra Alexisa Tsiprasa v súvislosti s príčinami tragédie zdôrazňovala najmä silný vietor a ťažkosti pri organizovaní evakuácie.



Po katastrofe však policajné a hasičské zložky poskytovali protichodné správy o tom, kde v skutočnosti nastali komplikácie.



Tsiprasova vláda sa dostala pod paľbu intenzívnej kritiky za svoju odozvu na smrtiaci požiar, keď poprela, že by akýmkoľvek spôsobom pochybila. Minister verejného poriadku Nikos Toskas vtedy podľahol nátlaku zo strany opozície a po niekoľkých týždňoch odstúpil z funkcie. Kritici obviňovali políciu, že včas nezabezpečila oblasť a ani neupozornila hasičov na rozsah požiaru.



Bývalý šéf hasičov Mattheopoulos obvinenia odmietol a považuje ich za klamstvá. Tvrdí tiež, že sa s vyšetrovateľom Liotsiosom nestretol. Správy denníka Kathimerini považuje za nepravdivé aj Olga Gerovasiliová, ktorá bola na začiatku vyšetrovania ministerkou verejného poriadku.