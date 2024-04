Na Kréte je veľké cvičenie zamerané na riešenie katastrof

Atény 23. apríla (TASR) - Grécko uskutočňuje na turistickom ostrove Kréta trojdňové cvičenie zamerané na riešenie katastrof. Návštevníci a cestovné kancelárie zdôrazňujú, že sa treba pripraviť na núdzové stavy spôsobené napríklad zemetrasením a požiarmi. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



Ministerstvo pre civilnú ochranu uviedlo, že trojdňové cvičenie nazvané Minoas je doteraz najväčšie a potrvá do stredy. V scenári sú aj prívalové vlny cunami, priemyselné nehody a záchrana turistov.



"Pocit bezpečia je pre nás, našich spoločníkov a našich zákazníkov veľmi dôležitý," povedal pre AFP Nikos Vlasiadis, generálny riaditeľ päťhviezdičkového hotela pri krétskom hlavnom meste Iraklio.



Hotel sa v utorok zapojil do simulácie reagujúcej na núdzový stav zemetrasenia s magnitúdou 7,2. V predchádzajúci deň sa odohral podobný scenár s podmorským zemetrasením s magnitúdou 6,4 v meste Chania. Na cvičení sa podieľa aj vyše 160.000 miestnych obyvateľov vrátane školákov.



"Turisti nie sú povinní to vedieť (čo robiť v prípade zemetrasenia). Núdzové plány musia mať hotely," uviedol pre AFP Efthymios Lekkas, šéf Organizácie pre plánovanie a ochranu pred zemetrasením v Grécku (OASP).