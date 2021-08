Na ostrove Euboia vypukol nový lesný požiar

Na archívnej snímke grécky premiér Kyriakos Mitsotakis počas tlačovej konferencie v Aténach 12. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Atény 13. augusta (TASR) - Nový lesný požiar vypukol v piatok na druhom najväčšom gréckom ostrove Euboia (Evvia), a to južne od oblasti, ktorú už desať dní devastujú rozsiahle lesné požiare.Grécky hasičský zbor uviedol, že do boja s plameňmi v strednej časti ostrova boli vyslané štyri hasiace lietadlá, šesť vrtuľníkov, 23 hasičov a desať hasiacich vozidiel.Väčšinu porastov na severe tohto ostrova spustošil jeden z najhorších požiarov v krajine, ktorý tam vypukol 3. augusta a do dnešného dňa ešte úplne nevyhasol, uvádza agentúra AP.Lesné požiare sú v Grécku pomerne bežné, tento rok ich však vďaka obzvlášť dlhej a intenzívnej vlne horúčav vypukli v celej krajine až stovky. Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis označil vo štvrtok tieto požiare za vôbec najhoršiu ekologickú katastrofu, akú Grécko zažilo za niekoľko desaťročí.Vlny horúčav a rýchlo sa šíriace lesné požiare zachvátili v uplynulých týždňoch viacero stredomorských krajín, a to vrátane Turecka, v ktorom si vyžiadali osem obetí na životoch, či Talianska. Požiare zachvátili aj Alžírsko, kde si v horskom regióne obývanom Berbermi vyžiadali prinajmenšom 69 obetí.Intenzívnejšie vlny horúčav a sucha spájané s klimatickými zmenami podnietili v lete vznik lesných požiarov aj na západe Spojených štátov a v ruskej Sibíri. Podľa vedcov je len málo pochýb o tom, že čoraz extrémnejšie počasie spôsobujú práve klimatické zmeny, uvádza AP.Požiare v Grécku preťažili tamojších hasičov a grécka vláda žiadala o pomoc zahraničie. Približne 24 európskych a blízkovýchodných krajín do Grécka následne aj vyslalo hasičov, hasiace lietadlá i vozidlá.Hasiči z Rumunska, Ukrajiny, Srbska, Slovenska, Poľska a Moldavska sa v piatok pokúšali uhasiť ešte stále tlejúce zvyšky najväčšieho požiaru na druhom najväčšom gréckom ostrove Euboia (Evvia), ktorý tam do dnešného dňa spustošil 50.900 hektárov porastov. V Grécku okrem neho stále vyčíňajú aj dva väčšie požiare na polostrove Peloponéz, ktoré pomáhajú gréckym hasičom uhasiť aj stovky francúzskych, nemeckých, rakúskych i českých hasičov.