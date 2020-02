V Grécku pokračovali protesty proti zariadeniam pre migrantov

Atény 28. februára (TASR) - Demonštranti na gréckych ostrovoch Lesbos a Chios vo štvrtok už štvrtý deň pokračovali v protestoch proti zámeru vlády vybudovať nové záchytné zariadenia pre migrantov. Informovala o tom agentúra AP.



Obchody a služby na Lesbose boli zatvorené a zamestnanci predĺžili pôvodne 24-hodinový štrajk o ďalší deň.



Starostovia Lesbosu, Chiosu i ďalšieho ostrova Samos sa v Aténach stretli s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom v úsilí vyriešiť situáciu. Premiér podľa vyhlásenia svojej kancelárie navštívi všetky tri ostrovy.



Protesty na ostrovoch v stredu sprevádzali prejavy násilia, keď stovky demonštrantov so zápalnými bombami, strelnými zbraňami a kameňmi zaútočili na políciu. Na ostrove Lesbos bolo zranených 43 príslušníkov polície a ďalší utrpeli zranenia na ostrove Chios.



Mitsotakis útoky proti policajtom odsúdil a povedal, že tí, ktorí sa na nich zúčastnili, budú niesť za svoje činy zodpovednosť.



Na Lesbos a v menšom počte aj na Chios prichádzajú každoročne desaťtisíce ľudí utekajúcich pred vojnou a chudobou z krajín Blízkeho východu, Ázie či Afriky.



Na gréckych ostrovoch následne podávajú žiadosti o azyl, pričom v súlade s migračnou dohodou, ktorú dosiahla EÚ s Tureckom v roku 2016, sa tí, ktorých žiadosti zamietnu, vrátia do Turecka. Proces spracúvania však spomaľujú stále ďalší prichádzajúci migranti, v dôsledku čoho sú miestne tábory preľudnené a životné podmienky v nich sa prudko zhoršujú.



Na Lesbose, ktorý má približne 85.000 obyvateľov, žije v súčasnosti - podľa najnovších údajov miestnych úradov - aj vyše 21.000 migrantov. Miestni obyvatelia aj úrady chcú, aby žiadateľov o azyl presunuli z tamojších táborov do zariadení v pevninskom Grécku a tamojšie tábory zatvorili, pričom namietajú aj proti výstavbe nových zadržiavacích zariadení pre migrantov.



Grécka vláda sľúbila, že výstavbu nových zadržiavacích zariadení uskutoční a na ostrovy nasadila už v pondelok poriadkovú políciu, ktorá má brániť tamojším obyvateľov v tom, aby narúšali stavebné práce.



Na grécke ostrovy sa vlani doplavilo takmer 60.000 migrantov, čo je dvojnásobne viac než v roku 2018, uviedol Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).