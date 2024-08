Na pobreží Grécka sa vyplavili tony uhynutých rýb

Volos 28. augusta (TASR) - Grécke úrady začali so zberom státisícov uhynutých rýb, ktoré sa tento týždeň vyplavili v prístavných vodách mesta Volos v regióne Tesália. Ich úhyn spôsobili minuloročné záplavy, pre ktoré ryby vyplavilo z ich obvyklých sladkovodných biotopov. Z uhynutých rýb sa šíri neznesiteľný zápach, ktorý od návštevy mesta odrádza turistov. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a portálu Keep Talking Greece.



Uhynuté ryby vytvorili veľkú plávajúcu striebornú vrstvu, z ktorej sa šíril výrazný zápach. "Vrstva je dlhá niekoľko kilometrov," uviedol pre Reuters miestny poslanec Stelios Limnios. "Nie je to len pozdĺž pobrežia, ale aj v strede Pagaseckého zálivu," na ktorého pobreží sa mesto Volos nachádza, upozornil Limnios.



V stredu vlečné lode začali so zberom rýb prostredníctvom sietí. Podľa úradov sa za posledných 24 hodín vyzbieralo viac ako 40 ton uhynutých rýb.



Starosta Volosu Achilleas Beos povedal, že zápach bol neznesiteľný. Na stredajšej tlačovej konferencii obvinil vládu, že sa problémom nezaoberala už skôr. Upozornil, že hnijúce ryby môžu spôsobiť ekologickú katastrofu a ohroziť ostatné živočíšne druhy v oblasti.



Odborníci uviedli, že tento problém spôsobili minuloročné historické záplavy, ktoré zasiahli nížiny na severe Tesálie. Sladkovodné ryby sa do Pagaseckého zálivu dostali cez potok Xiria, ktorý prúdi z jazera Karla a okolitých oblastí ďalej na severe.



Experti taktiež poukázali na to, že v ústí rieky vedúcej do Volosu nebola umiestnená sieť. Keď sa ryby dostali do mora, slaná voda ich pravdepodobne zabila. "Neurobili to, čo je samozrejmé, nezabezpečili ochrannú sieť," uviedol starosta na margo vládnych inštitúcií.



Nahnevaní majitelia reštaurácií, kaviarní a plážových barov na pobreží sú frustrovaní, keďže uhynuté ryby odháňajú zákazníkov. Majitelia teraz požadujú vrátenie peňazí za poplatky, ktoré úradom zaplatili za používanie pobrežia a pláží.