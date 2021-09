Na školskom proteste podporovanom krajnou pravicou zatkli šesť ľudí

Solún 29. septembra (TASR) – Polícia v severogréckom meste Solún zatkla v stredu šesť ľudí a zadržala najmenej 40 ďalších osôb po potýčkach, na ktorých sa zúčastňovala mládež podporovaná krajne pravicovou politickou skupinou Zlatý úsvit. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Mládež vošla do strednej odbornej školy v druhom najväčšom meste Grécka a hádzala zápalné fľaše, svetlice a kamene do súperiaceho zhromaždenia, organizovaného skupinami ľavicových univerzitných študentov proti vládnym reformám vzdelávania.



Polícia použila na rozohnanie násilnej demonštrácie slzotvorný plyn, pričom vyučovanie v škole stále prebiehalo.



Mládežnícke krídlo krajne pravicovej skupiny Zlatý úsvit už predtým vyjadrilo podporu tejto protidemonštrácii.



Grécky súd dospel vlani k rozhodnutiu, že táto krajne pravicová strana fungovala ako zločinecká organizácia, a odsúdil členov jej vedenia vrátane bývalých zákonodarcov na tresty až do výšky 13 rokov väzenia.