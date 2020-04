Grécko napriek koronavírusu plánuje letnú turistickú sezónu

Atény 29. apríla (TASR) - Turisti budú v Grécku vítaní už počas tohto leta, budú však musieť rešpektovať pravidlá zachovávania spoločenského odstupu zavedené počas pandémie koronavírusu. Povedal to v stredu grécky minister turizmu Harry Theocharis.



"Chceme, aby ľudia prišli do Grécka," povedal pre britskú rozhlasovú stanicu BBC. "Samozrejme, že prijmeme preventívne opatrenia týkajúce sa požiadaviek pred cestovaním, ale aj samotného spôsobu, akým cestujeme, spôsobu, akým (v krajine) sa v krajine zdržiavame. Budú sa uplatňovať pravidlá spoločenského odstupu," uviedol ďalej Theocharis.



Minister tiež povedal, že Grécko už turistov každoročne víta "viac než 50 rokov" a naďalej chce prejavovať pohostinnosť, ktorou je známe. Dodal, že turisti by sa mali v Grécku cítiť bezpečne, keďže krajina uplatňuje prísne bezpečnostné opatrenia.



"Grécko je bezpečná krajina a v mnohých prípadoch omnoho bezpečnejšia, ako - mrzí ma, že to hovorím - vaša krajina," povedal britskej stanici BBC. Theocharis tiež vyjadril nádej, že do začiatku letnej sezóny bude "zdravotnícka technológia" taká pokročilá, že cestovať bude ešte bezpečnejšie.



"Je veľmi pravdepodobné, že pred cestou budeme mať (na turistov) nejaké požiadavky," povedal minister odkazujúc tak na to, že turisti sa ešte pred vstupom do Grécka možno budú musieť podrobiť testom na koronavírus.



V Grécku dosiaľ zaznamenali 2566 nakazených novým koronavírusom a 138 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje. Z ochorenia sa tam dosiaľ vyliečilo 577 ľudí. Tamojšia vláda avizovala, že od 4. mája začne postupne uvoľňovať obmedzenia prijaté v dôsledku pandémie.