Grécko nariadilo povinné očkovanie pre zdravotníkov

Atény 12. júla (TASR) - Grécko nariadilo povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 zdravotníkom vrátane všetkých zamestnancov domovov dôchodcov. Oznámil to v pondelok grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, ktorého citovala agentúra AFP.



Premiér uviedol, že všetci zamestnanci v domovoch dôchodcov sa musia dať zaočkovať do 16. augusta, inak budú prehlásení za dočasne práce neschopných. Očkovanie pre pracovníkov v zdravotníctve, a to ako štátnom tak i súkromnom sektore, bude povinné od 1. septembra.



Grécka vláda chce pre obavy zo šírenia vysoko nákazlivého koroanvírusového variantu delta zaočkovať čo najviac obyvateľov. Vakcínou od konzorcia Pfizer/BioNTech začnú v tejto krajine už tento týždeň očkovať tínedžerov vo veku 15-17 rokov, približuje agentúra Reuters.



Mitsotakis uviedol, že dosiaľ boli zaočkované tri štvrtiny Grékov starších ako 60 rokov. V celom 10,7-miliónovom Grécku však bolo oboma potrebnými dávkami vakcíny dosiaľ zaočkovaných len 4,3 milióna ľudí, pripomína AFP. Premiér v tejto súvislosti poznamenal, že "krajina sa nebude zatvárať pre prístup niektorých ľudí".



Od piatka až do konca augusta budú mať do uzatvorených priestorov, ako sú napríklad bary, kiná, divadlá či voľnočasové a zábavné centrá, povolený vstup len zaočkovaní ľudia.



Grécko zaznamenalo v pondelok približne 2000 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je asi o 1200 viac než pred týždňom. O začiatku pandémie sa tam novým koronavírusom nakazilo vyše 440.000 ľudí. Nákaze podľahlo vyše 12.000 osôb.