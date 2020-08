Grécko nariadilo povinné rúška na palubách trajektov

Atény 3. augusta (TASR) - Grécko vyhlásilo nosenie rúška od utorka za povinné na palubách trajektov plaviacich sa na grécke ostrovy, čím rozšírilo nariadenie aj mimo vnútorných verejných priestorov. Nastal totiž náhly nárast v prípadoch nákazy novým koronavírusom, čo môže ohroziť mimoriadne dôležitú turistickú sezónu, uviedla v pondelok tlačová agentúra Reuters.



Grécko hlásilo v sobotu 110 nových prípadov infekcie, teda svoj najvyšší denný prírastok za niekoľko týždňov. Ďalších 75 potvrdených prípadov oznámilo v nedeľu.



Minulý týždeň vyhlásilo Grécko nosenie rúška za povinné vo všetkých vnútorných verejných priestoroch a tiež na vonkajších priestranstvách, kde sa nedá zachovávať správny odstup.



Vláda uvažuje aj o ďalších obmedzeniach, ktoré majú zastaviť šírenie koronavírusu.



"Dodržiavanie tohto opatrenia je zásadné, ak sa chceme vyhnúť ďalším drastickým opatreniam, ktoré by obmedzili počty pasažierov na lodiach," vysvetlil novinárom hovorca vlády Stelios Petsas.



Povinnosť nosiť rúško na palubách bude platiť od utorka do 18. augusta, keďže práve v tom období vrcholí letná sezóna.



Grécko má zatiaľ potvrdených 4662 prípadov ochorenia COVID-19 spôsobovaného koronavírusom a 208 úmrtí, čo sú v porovnaní s mnohými európskymi krajinami pomerne malé počty, aj vďaka zavedeniu prísnych obmedzení v pohybe obyvateľstva na jar.



Počty však po prestávke v šírení koronavírusu nenápadne stúpali, a to od konca mája do konca júla.



Cyprus v nedeľu oznámil, že od 6. augusta zavedie povinné testovanie u všetkých ľudí prichádzajúcich z Grécka. Cyprus, ostrovná krajina vo východnej oblasti Stredozemného mora, sa pokladá za prvý štát, ktorý bude od zmiernenia lockdownu (karanténnych opatrení) vyžadovať testy od ľudí prichádzajúcich z Grécka.



"Toto rozhodnutie, ktoré osobne nechápem, je podľa mňa chybné, alebo prinajmenšom nepoznám kritériá, z ktorých vyplynulo," povedal grécky minister pre cestovný ruch Charis Theocharis pre rozhlasovú stanicu Parapolitika.



"Dúfam, že o tom ešte budeme spolu komunikovať, že sa ešte nejako dohodnú epidemiológovia oboch krajín," dodal minister s tým, že Grécko je bezpečná krajina.



Cestovný ruch je kľúčovým hnacím motorom gréckej ekonomiky, ktorá sa tento rok zmenšila o desať percent a pomaly sa vynára z desaťročnej dlhovej krízy. Grécko je obľúbenou dovolenkovou destináciou pre tisíce Cyperčanov, pripomenula agentúra Reuters.