Grécko nasadzuje do požiarnej sezóny rekordný počet hasičov i dronov

Atény 23. mája (TASR) - Grécko sa rozhodlo vyhradiť rekordný počet hasičov a takmer zdvojnásobiť flotilu dronov určených na boj s požiarmi v aktuálnej sezóne. Zmobilizovaných bude celkovo 18.000 stálych a sezónnych hasičov, ktorým navyše pomôžu tisícky dobrovoľníkov, uviedol vo štvrtok grécky minister civilnej ochrany Ioannis Kefalogiannis, píše TASR podľa agentúry AP.



„Je už zrejmé, že podmienky budú tento rok mimoriadne náročné,“ povedal minister novinárom po tom, ako sa zúčastnil na cvičení hasenia požiarov, ktoré sa konalo južne od Atén.



Šéf gréckych hasičov Theodoros Vagias uviedol, že počas tzv. požiarnej sezóny trvajúcej od 1. mája do 31. októbra bude navýšený počet elitných hasičských jednotiek nasadených do rizikových oblastí. „Klimatická kríza tu bude aj naďalej a my musíme byť efektívnejší v dohľade, pripravenosti a mobilizácii zdrojov,“ povedal agentúre AP.



Podľa údajov Informačného systému Európskej únie o lesných požiaroch sa tam plocha i škody spôsobené lesnými požiarmi v ostatných rokoch prudko zvyšujú. V roku 2021 poničili požiare viac ako 1300 kilometrov štvorcových porastov a v roku 2023 to bolo dokonca 1745 kilometrov štvorcových, čo je približne trojnásobok priemeru rokov 2011 až 2020. Podmienky pre vznik požiarov značne zhoršujú rastúce priemerné teploty i suchá.



Grécki hasiči sa čoraz viac spoliehajú aj na moderné technológie, ako napríklad sledovanie či aj hasenie požiarov pomocou dronov schopných doslova sa prepletať v korunách stromov. Vo štvrtok zorganizovali neďaleko Atén cvičenie, v ktorom testovali takéto drony, či napríklad aj simulovali evakuáciu detského letného tábora ohrozeného plameňmi s viacerých strán. Na cvičení sa zúčastnili aj príslušníci pobrežnej stráže či ozbrojených síl.



Počet hasičov sa za posledné dva roky podľa údajov gréckych úradov zvýšil približne o 20 percent, zatiaľ čo flotila sledovacích dronov narástla zo 45 na 82 takýchto lietadiel. AP dodáva, že v rámci programu EÚ je do Grécka na sezónu posielaných aj 300 hasičov z Česka, Francúzska, Rumunska, Moldavska a Bulharska.