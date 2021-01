Grécko navrhlo Európskej komisii zavedenie očkovacieho preukazu

Brusel 12. januára (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v liste zaslanom predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej navrhol, aby EÚ zaviedla očkovací preukaz, ktorý by uľahčil voľný pohyb osôb očkovaných proti ochoreniu COVID-19. Informoval o tom v utorok spravodajský server Politico.eu.



"Je nevyhnutné dospieť k spoločnej dohode o tom, ako by osvedčenie o zaočkovaní malo vyzerať, aby bolo akceptované vo všetkých členských štátoch," napísal Mitsotakis.



Podľa gréckeho premiéra je čo najrýchlejšie obnovenie slobody pohybu nevyhnutnou a základnou prioritou pre všetkých v EÚ. Grécko sa podľa jeho slov povinné očkovanie zaviesť nechystá a ani z neho nechce urobiť nevyhnutnú podmienku pre cestovanie. Zaočkované osoby by mali mať možnosť voľne cestovať, čo tiež podľa Mitsotakisa poslúži ako pozitívny podnet v úsilí povzbudiť ľudí dať sa zaočkovať.



Grécky premiér povedal, že kampaň zameranú na jednotný očkovací preukaz by bolo treba spustiť čo najskôr. Dlhodobé skúsenosti, ktoré EÚ získala počas vývoja online formulára The Passenger Locator Form podľa Mitsotakisa ukázali naliehavosť mobilizácie na vysokej úrovni v rámci celej EÚ.



Týždenník Politico pripomenul, že 21. januára sa koná summit EÚ prostredníctvom videokonferencie a Mitsotakis by na ňom chcel o týchto očkovacích preukazoch diskutovať.