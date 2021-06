Grécko nevylučuje súdny spor pre vynútené pristátie lietadla v Minsku

Bezpečnostná služba za pomoci psa kontroluje batožinu cestujúcich lietadla spoločnosti Ryanair s registračným číslom SP-RSM, v ktorom cestoval aj bývalý šéfredaktor bieloruského opozičného spravodajského portálu Nexta Raman Prataševič, na letisku v Minsku 23. mája 2021. Foto: TASR/AP

Na snímke grécky minister zahraničných vecí Nikos Dendias. Foto: TASR/AP

Atény 22. júna (TASR) - Grécko nevylučuje možnosť súdneho sporu so súčasným bieloruským vedením z dôvodu vynúteného pristátia lietadla spoločnosti Ryanair v Minsku, na ktorého palube bol bieloruský novinár Raman Pratasevič.Vzhľadom na to, že lietadlo vzlietlo z Atén, odkiaľ smerovalo do Vilniusu, uvažuje sa o možnosti začať súdny spor s Minskom, informoval v utorok spravodajský web Belsat, ktorý sa odvolal na správy televízie Euronews.Táto televízia citovala gréckeho ministra zahraničných vecí Nikosa Dendiasa, ktorý komentoval rozhodnutie šéfov diplomacií členských štátov EÚ o uvalení balíka sankcií voči Bielorusku. Tieto sankcie postihujú celé sektory bieloruskej ekonomiky.Rozšíril sa tiež zoznam sankcionovaných subjektov, keď doň pribudlo osem organizácií a 78 osôb, vrátane Lukašenkovho syna Dzmitryja a manželky jeho druhého syna Viktara - Liliji, ako aj niektorých bieloruských ministrov, prokurátorov, sudcov či rektorov univerzít.K Európskej únii sa pripojili aj Spojené štáty, Británia a Kanada, ktoré taktiež zaviedli nové sankcie voči Bielorusku.Dôvodom zavedenia sankcií bol práve incident s odklonom lietadla a zatknutím novinára Ramana Prataseviča.Dendias v rozhovore pre Euronews ubezpečil, že, ktoré sa na let do Vilniusu vydalo z Atén. Dodal, že Grécko študuje možnosť začatia trestného stíhania osôb zodpovedných v tejto kauze.Grécky minister zopakoval, že sankcie prijaté EÚ. Zdôraznil, že Európska únia sa snaží podporiť bieloruskú spoločnosť v jej úsilí o obnovenie demokracie v krajine.