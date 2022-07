HODINY NA OTVORENOM MORI: V Grécku našli nezvestného turistu

Atény 10. júla (TASR) - Jedného z dvoch nezvestných turistov sa podarilo zachrániť v nedeľu na otvorenom mori pri gréckom ostrove Chalkidiki. V mori plával 19 hodín, informovali tamojšie médiá. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Traja turisti zo Severného Macedónska v sobotu išli plávať do mora pri pobreží Chalkidiki napriek silnému vetru a veľkým vlnám. Vlny a morské prúdy ich strhli na otvorené more. Zachrániť sa podarilo len jedného z nich, dvaja boli od soboty nezvestní.



Muža, ktorý plával v mori, spozorovala nákladná loď zhruba 14 námorných míľ od pobrežia Chalkidiki, uviedla grécka štátna televízia.



Tretí turista je naďalej nezvestný, píše DPA. V nedeľu pokračovala pátracia akcia za pomoci vrtuľníka, lodí, rybárov i dobrovoľníkov.



Nepriaznivé počasie s dažďom a silným vetrom spôsobilo cez víkend problémy v takmer celom Grécku, konštatuje DPA. Na dovolenkových ostrovoch Thasos a Skyros došlo k povodniam, pričom voda odnášala vozidlá a zaplavila pivnice. Na Skyrose museli uzatvoriť cesty kvôli zosuvom pôdy a zničené boli aj dva mosty.



Silný dážď bol počas celej noci na nedeľu aj v hlavnom meste Atény a na ostrove Kréta, píše DPA. Nepriaznivé počasie by sa malo v Grécku skončiť v nedeľu v popoludňajších hodinách, oznámili tamojší meteorológovia.



Mnohí miestni obyvatelia však dažďové zrážky vítali. Krajine totiž v dôsledku pretrvávajúceho sucha začali hroziť lesné požiare.