Nosenie rúšok bude v Grécku povinné vo verejnej doprave a obchodoch

Atény 29. apríla (TASR) - Grécke úrady v stredu oznámili, že nosenie ochranných rúšok bude od pondelka 4. mája povinné vo verejnej doprave a v obchodoch, inak budú musieť ľudia zaplatiť pokutu 150 eur. Krajina pritom v pondelok začne uvoľňovať prísne karanténne obmedzenia zavedené proti šíreniu nového koronavírusu, pripomenula tlačová agentúra AP.



Zakrývanie tváre bude však dobrovoľné v školách, pričom študenti stredných škôl sa do tried vrátia 11. mája.



V triedach nebude viac ako 15 detí, ktoré budú usadené vo vzdialenosti 1,5 metra od seba, pričom väčšie triedy sa rozdelia a na vyučovaní sa budú striedať, oznámila grécka ministerka školstva Niki Kerameosová.



Šéf krízového štábu povereného riešením pandémie koronavírusu Sotiris Tsiodras uviedol, že je dôležité, aby sa deti vrátili k normálnemu životu, pokiaľ je to len možné. Dodal, že hoci prenos koronavírusu z detí na dospelých sa nedá vylúčiť, "zdá sa, že je to zriedkavé".



Predstavitelia zdravotníctva hlásili za posledných 24 hodín jedno nové úmrtie a desať nových prípadov ochorenia COVID-19, spôsobovaného koronavírusom, takže Grécko má celkovo 139 mŕtvych a 2576 nakazených.