Nová vláda Grécka zložila prísahu dva dni po voľbách

Novým premiérom sa stal Kyriakos Mitsotakis, ktorý zložil sľub už v pondelok.

Atény 9. júla (TASR) - Nová grécka vláda premiéra Kyriakosa Mitsotakisa zložila v utorok prísahu. Došlo k tomu dva dni po tom, ako v parlamentných voľbách zvíťazila doposiaľ opozičná strana Nová demokracia (ND).



ND si voličov získala prísľubmi priateľskejšieho podnikateľského prostredia, znižovania daní a vyrokovania zmiernenia drastických rozpočtových podmienok dohodnutých v rámci medzinárodného záchranného programu pre Grécko, píše agentúra AP.



Nový kabinet zložil prísahu v prezidentskom paláci v Aténach. Slávnostný akt viedla hlava gréckej pravoslávnej cirkvi, aténsky arcibiskup Ieronymos II.



Podľa AP je nová vláda tvorená skúsenými politikmi, ktorí zastávali ministerské posty už v predošlých gréckych vládach, ale aj technokratmi považovanými za odborníkov vo svojich odvetviach.



Novým premiérom sa stal predseda ND Kyriakos Mitsotakis, ktorý zložil sľub už v pondelok. Na kľúčový post ministra financií si vybral 45-ročného ekonóma Christosa Staikurasa. Ministerstvo zahraničných vecí povedie 59-ročný Nikos Dendias.



Grécki konzervatívci pod vedením opozičného lídra Mitsotakisa (51) zvíťazili v nedeľňajších voľbách, v ktorých voliči - po búrlivých rokoch boja s finančnou krízou - odmietli pokračovanie ľavicovej vlády premiéra Alexisa Tsiprasa.