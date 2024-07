Grécko obmedzilo pre horúčavy fyzickú prácu v exteriéri

Atény 16. júla (TASR) - Grécka vláda v utorok nariadila niektorým firmám, aby tento týždeň v čase horúčav nedovolili svojim zamestnancom vykonávať v exteriéri počas popoludňajších horúčav fyzicky náročné práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Obmedzenie, ktoré platí od utorka do piatka v čase od 12.00 h do 17.00 h miestneho času, sa týka robotníkov na stavbách, kuriérov, rozvozu jedla a zamestnancov prístavov, oznámilo grécke ministerstvo práce. Podľa meteorológov môžu teploty v niektorých častiach Grécka tento týždeň dosiahnuť až 43 stupňov Celzia.



Po rekordne teplej zime sužujú Grécko od začiatku júna horúčavy. V krajine odvtedy vypukli stovky lesných požiarov, ktoré bolo náročné uhasiť pre silný vietor. Meteorológovia uviedli, že teploty v Grécku ani do konca mesiaca príliš neklesnú.



Mnohé grécke ostrovy, ktoré v lete zažívajú vrchol turistickej sezóny, zároveň trápi sucho a nedostatok vody. V Grécku zomrelo v júni v dôsledku mimoriadnych horúčav najmenej šesť turistov vrátane známeho britského televízneho moderátora Michaela Mosleyho, pripomína Reuters.