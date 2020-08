Grécko obmedzilo prevádzku reštaurácií a barov na niektorých ostrovoch

Atény 10. augusta (TASR) - Grécko v pondelok nariadilo zákaz nočnej prevádzky reštaurácií a barov v niektorých najvyhľadávanejších dovolenkových destináciách. Informovala o tom agentúra AFP.



Dôvodom je rastúci počet prípadov nákazy novým koronavírusom.



Reštaurácie a bary budú od polnoci do siedmej rána zatvorené na ostrovoch Mykonos, Santorini, Korfu, Rodos a Kréta. Opatrenie bude platiť minimálne do 23. augusta, informovala hovorkyňa vlády Aristotelia Peloniová.



Peloniová takisto oznámila, že cestujúci z Belgicka, Česka, Holandska, Španielska a Švédska budú musieť od 17. augusta predložiť negatívny test na koronavírus. Rovnaké opatrenie platí pre všetkých, ktorí do Grécka vstúpia cez hraničné prechody.



Počet ľudí prichádzajúcich z Albánska bude obmedzený na 750 za deň.



Grécko v nedeľu potvrdilo 203 nových prípadov nákazy koronavírusom v priebehu uplynulých 24 hodín. Celkovo sa v krajine nakazilo 5623 ľudí, z ktorých 212 chorobe COVID-19 podľahlo.