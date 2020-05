Gréci protestovali proti presunu migrantov z ostrovných táborov

Solún 6. mája (TASR) - Na severe Grécka protestovali v stredu miestni obyvatelia proti žiadateľom o azyl, ktorých sa sem rozhodli úrady presťahovať z preplnených utečeneckých táborov na ostrovoch v Egejskom mori. Informovala o tom agentúra AP.



Približne 150 demonštrantov zabránilo autobusom s 57 azylantmi, aby sa dostali do hotela v dedinke v oblasti Pella, v ktorom mali byť ubytovaní. Demonštranti podľa vyjadrenia tamojšej polície taktiež zapálili jednu z izieb na prízemí tohto hotela. Úrady bezprostredne nehlásili, že by na mieste došlo k zatýkaniu a ani to, žeby sa niekto zranil.



Agentúra AP pripomína, že opatrenia prijaté v Grécku v dôsledku pandémie koronavírusu povoľujú zhromaždenie maximálne desiatich ľudí, ktorí musia dodržiavať vzájomné rozstupy.



Autobusy s azylantmi po incidente presmerovali do inej dediny v rovnakej oblasti. Aj tam však demonštranti na cestu umiestnili zátarasy, aby znemožnili ich ubytovanie v miestnom hoteli. Skupinu azylantov tak napokon previezli do Solúna, kde ich ubytovali v jednom z tamojších hotelov.



Menšie protesty vypukli v stredu aj v regióne Kilkis taktiež na severe Grécka, kam úrady presúvali približne 250 žiadateľov o azyl z ostrova Lesbos. Tieto demonštrácie však netrvali dlho a migrantov sa napokon podarilo ubytovať v tamojšom zariadení už dosiaľ využívanom azylantmi.



Grécka vláda už pred časom prisľúbila, že azylantov z preplnených táborov na ostrovoch v Egejskom mori premiestni na pevninu. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v stredu Grécku zagratuloval k tomu, že sa mu to darí napĺňať. Informoval pritom, že počet azylantov v ostrovných táboroch mierne klesol vôbec prvýkrát od januára 2019. Ešte vo februári ich tam podľa údajov UNHCR bolo 42.052, zatiaľ čo v apríli už len 38.291, píše agentúra AFP.



Grécka pobrežná stráž zároveň používa od 1. apríla novú taktiku, aby zabránila príchodu migrantov z Turecka na grécke východoegejské ostrovy a tým aj do Európskej únie. Hliadkovacie plavidlá systematicky vytláčajú ich člny späť do tureckých výsostných vôd.



Opatrenia brániace migrantom vo vplávaní na grécke ostrovy zaviedli v Grécku v dôsledku pandémie koronavírusu. V táboroch na gréckych ostrovoch v Egejskom mori dosiaľ prípad nákazy koronavírusom nezaznamenali. Infikovaných však evidovali v dvoch utečeneckých táboroch v pevninskej časti krajiny, ktoré tak umiestnili do karantény, pripomína AP.