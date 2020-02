Grécko ochromil štrajk proti navrhovanej dôchodkovej reforme

Atény 18. februára (TASR) - Pracovníci v Grécku sa zapájajú v utorok do 24-hodinového štrajku proti dôchodkovej reforme, ktorú chce presadiť tamojšia konzervatívna vláda a ktorá má podnecovať ľudí k tomu, aby zostávali dlhšie pracovne činní. Protestná akcia ochromila verejnú dopravu v Aténach, ako aj premávku medzimestských vlakov a trajektov, informovala tlačová agentúra AFP.



Proti reforme štrajkujú štátni zamestnanci, ktorých odbory plánujú počas dňa demonštrácie v Aténach, Solúne a ďalších veľkých mestách. Grécki novinári majú prerušiť prácu na tri hodiny.



"Tento návrh je prakticky pokračovaním zákonov (o úsporných opatreniach) zavedených v rokoch 2010 - 2019," uviedla štátnozamestnanecká odborová organizácia ADEDY. Dôchodkovú reformu, o ktorej má parlament hlasovať tento týždeň, vláda obhajuje s tým, že problémovému dôchodkovému systému Grécka zaistí prežitie až do roku 2070. Ide už o tretí významný zásah do tohto systému za posledné desaťročie. Podľa ministerstva práce bude jeho súčasťou zvýšenie dôchodkov a obmedzenie postihov pre dôchodcov, ktorí stále pracujú.



Dlhodobá dlhová kríza v Grécku si vyžiadala od roku 2010 postupne tri záchranné programy Európskej únie a Medzinárodného menového fondu, ktoré odvrátili štátny bankrot. Výmenou za pomoc v miliardách eur museli Gréci pristúpiť na dôchodkové škrty a ďalšie nepopulárne úsporné opatrenia, pripomenula AFP.