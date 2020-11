Grécko od soboty zavádza trojtýždňový lockdown

Atény 5. novembra (TASR) - Grécko od soboty opäť zavedie na tri týždne lockdown, aby obmedzilo šírenie druhej vlny pandémie koronavírusu, oznámil vo štvrtok premiér Kyriakos Mitsotakis. Informovala o tom agentúra AFP.



"Bolo to náročné rozhodnutie," ale "ak chceme predísť pandémii, musíme zaviesť trojtýždňové opatrenia", uviedol premiér.



Gréci budú podľa nových opatrení môcť vychádzať z domu, len ak o to špeciálne požiadajú formou telefonátu alebo SMS a následne dostanú povolenie.



Počas lockdownu, ktorý vojde do platnosti v sobotu od 6.00 h, budú otvorené len nevyhnutné prevádzky ako potraviny a lekárne.



Na rozdiel od predošlého lockdownu, ktorý krajina zaviedla koncom marca, budú materské školy a základné školy naďalej otvorené. Stredné školy prejdú na dištančné vzdelávanie, podobne ako to urobili aj vysoké školy.



Najpálčivejším problémom sú však pacienti hospitalizovaní na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). Počet hospitalizovaných pacientov, ktorí si vyžadujú pľúcnu ventiláciu, sa za uplynulý mesiac takmer zdvojnásobil.



Grécko dosiaľ celkovo zaznamenalo 46.892 prípadov ochorenia COVID-19, v súvislosti s ktorým v krajine zomrelo 673 ľudí.