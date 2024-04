Grécko odovzdalo olympijskú pochodeň francúzskym organizátorom OH 2024

Atény 27. apríla (TASR) - Grécko v piatok slávnostne odovzdalo olympijskú pochodeň organizátorom tohtoročných hier, ktoré sa budú konať v Paríži. TASR správu prevzalo od agentúry DPA.



Stalo sa tak na štadióne Panathinaiko, teda na mieste, ktoré hostilo v roku 1896 prvé moderné OH.



Počas slávnostného ceremoniálu zaznela pred 20-tisíc divákmi francúzska a grécka národná hymna, ktorú zaspievala grécka speváčka Nana Mouskouriová.



"Z celého srdca Vám prajeme úspech pri organizácii 33. olympijských hier v Paríži," odkázal šéf Gréckeho olympijského výboru Spyros Capralos predsedovi francúzskeho organizačného výboru Tonymu Estanguetovi.



Olympijskú pochodeň slávnostne zapálili 16. apríla v antickej Olympii. Odtiaľ prešla štafetovo cestu po Grécku a prinesú ju do gréckeho prístavu v meste Pireus, skade v sobotu poputuje na palube francúzskej lode do mesta Marseille.



Marseille má silné historické väzby na Grécko, nakoľko mesto bolo založené v dávnej minulosti ako grécka kolónia.



Olympijské hry v Paríži sa budú konať od 26. júla do 11. augusta.